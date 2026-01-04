Названы «диагнозы-изгои» из ОМС: за лечение этих заболеваний теперь придется платить из своего кармана

Эксперты страховых компаний в публикациях в СМИ указывают на услуги, не входящие в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в России. К ним относят лечение ряда социально значимых заболеваний, таких как ВИЧ, туберкулез, психические расстройства и инфекции, передаваемые половым путем, пишет КП.

Подчеркивается, что базовый пакет помощи по полису ОМС остается бесплатным. В него включены первичная медико-санитарная помощь (включая прием у врача-терапевта), проведение диспансеризации и профилактических осмотров, вакцинация согласно Национальному календарю прививок, стационарное лечение по экстренным и плановым показаниям, а также ведение беременности.

Отдельные услуги, не включенные в базовую программу, могут финансироваться за счет средств региональных бюджетов. В Федеральном фонде ОМС рекомендуют гражданам уточнять перечень доступных медицинских услуг на сайтах территориальных фондов обязательного медицинского страхования, так как региональные программы государственных гарантий могут иметь различия.

