Названы два продукта для борьбы с воспалением в организме

Ученые из Университета Ноттингема пришли к неожиданным выводам: кефир с клетчаткой значительно эффективнее омега-3 и пребиотиков в борьбе с воспалением. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Translational Medicine, показывает, что сочетание ферментированного молока и пищевых волокон дает устойчивые результаты в снижении уровня воспаления, передает Газета.ру .

Исследование, проведенное учеными из Университета Ноттингема, показало, что комбинация кефира и клетчатки способствует снижению воспалений в организме эффективнее, чем жирные кислоты омега-3 или пребиотики по отдельности. Эксперимент длился шесть недель и включал три группы участников: одну, получавшую омега-3, вторую — пребиотики, и третью — смесь кефира с клетчаткой.

Только участники третьей группы, получавшие синергетическую добавку, показали заметное снижение маркеров воспаления в крови. Ученые утверждают, что клетчатка усиливает активность полезных микроорганизмов в кефире, что в свою очередь способствует выработке короткоцепочечных жирных кислот, таких как бутират, которые помогают контролировать иммунный ответ.

Исследователи подчеркивают, что эффект возник именно от синергии компонентов: кефир с клетчаткой, а не по отдельности. Такой подход, называемый «синбиотическим», может стать основой для лечения хронических воспалительных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

