Названы фрукты, опасные при сахарном диабете
Врач рассказала, какие фрукты нельзя есть при сахарном диабете
Фото: [pxhere.com]
Людям с сахарным диабетом следует ограничить употребление таких фруктов, как бананы виноград, хурма и манго, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.
Дело в том, пояснила специалист, что в них содержится большое количество сахара.
Врач посоветовала включить в рацион шпинат, брокколи или морковь.
При этом, отметила эксперт, не стоит полностью отказываться от употребление овощей и фруктов, иначе это приведет к проблемам со здоровьем, в том числе с желудком, дефицит витаминов С, А, фолиевой кислоты. Кроме того, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Овощи и фрукты содержат калий, который способствует нормализации кровяного давления, уточнила врач-гастроэнтеролог.
Ранее сообщалось о том, что эндокринолог Новикова опровергла пользу бананов.