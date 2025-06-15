Названы фрукты, опасные при сахарном диабете

Людям с сахарным диабетом следует ограничить употребление таких фруктов, как бананы виноград, хурма и манго, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.

Дело в том, пояснила специалист, что в них содержится большое количество сахара.

Врач посоветовала включить в рацион шпинат, брокколи или морковь.

При этом, отметила эксперт, не стоит полностью отказываться от употребление овощей и фруктов, иначе это приведет к проблемам со здоровьем, в том числе с желудком, дефицит витаминов С, А, фолиевой кислоты. Кроме того, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Овощи и фрукты содержат калий, который способствует нормализации кровяного давления, уточнила врач-гастроэнтеролог.

Ранее сообщалось о том, что эндокринолог Новикова опровергла пользу бананов.