Эндокринолог Новикова опровергла пользу бананов

Бананы не являются полезным фруктом, так как они высококалорийные и в них содержится мало магния, сообщила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.

Она также отметил, что все бананы, которые сегодня продаются в магазинах, выращены в теплых странах с использованием бесконтрольного количества удобрений и химикатов, а для хранения — консервантов. Вот почему от их употребления следует отказаться, пояснила эксперт.

Кроме того, по словам эндокринолога, высокое содержание магния в банане — миф. Его лучше заменить на кунжут, отруби, какао и гречку. Что касается магния, что в банане его очень мало. Источником магния являются такие продукты, как гречка, кунжут, отруби, какао, семена подсолнечника, кешью, резюмировала Новикова.

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