Названы лучшие тренировки для чересчур занятых людей
Тренер Сильвер-Фэган: 30-минутные силовые тренировки подойдут для занятых людей
Фото: [Изображение сгенерировано ИИ]
Известный фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган поделился рекомендациями по организации тренировочного процесса для людей с напряженным графиком. Их опубликовал журнал Men Today.
Специалист предложил эффективную схему, сочетающую высокоинтенсивные занятия с периодами краткого восстановления. Особое внимание он уделил добавлению 20-минутных практик йоги, которые способствуют снижению стресса и увеличению силовых показателей.
Для силовых тренировок эксперт рекомендует выделять 30 минут, в течение которых нужно сконцентрироваться на базовых движениях с правильной техникой выполнения.
В качестве примера полноценной тренировки для всего тела предлагается комплекс, включающий фронтальные приседания, жим штанги над головой, махи гирей и подъемы корпуса.
Ранее врач-диетолог Паула Алвес назвала три способа сделать кофе максимально полезным.