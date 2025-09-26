Названы лучшие тренировки для чересчур занятых людей

Известный фитнес-тренер Алекс Сильвер-Фэган поделился рекомендациями по организации тренировочного процесса для людей с напряженным графиком. Их опубликовал журнал Men Today.

Специалист предложил эффективную схему, сочетающую высокоинтенсивные занятия с периодами краткого восстановления. Особое внимание он уделил добавлению 20-минутных практик йоги, которые способствуют снижению стресса и увеличению силовых показателей.

Для силовых тренировок эксперт рекомендует выделять 30 минут, в течение которых нужно сконцентрироваться на базовых движениях с правильной техникой выполнения.

В качестве примера полноценной тренировки для всего тела предлагается комплекс, включающий фронтальные приседания, жим штанги над головой, махи гирей и подъемы корпуса.

