Не просто бодрость: эксперт назвала три способа сделать кофе максимально полезным

Врач-диетолог Паула Алвес поделилась с поклонниками кофе секретами извлечения максимальной выгоды из этого бодрящего напитка. В интервью изданию Metropoles она дала три ценных совета.

«Выбирайте арабику, в которой содержится больше полезных веществ. Средняя обжарка — идеальный вариант, поскольку она сохраняет антиоксиданты», — порекомендовала Алвес.

Она также акцентировала внимание на выборе наиболее здорового способа приготовления: по мнению диетолога, наилучшим вариантом является фильтрованный кофе, поскольку в нем минимальное количество веществ, способствующих повышению уровня холестерина в крови.

Эксперт отметила, что обогатить кофе полезными свойствами можно с помощью разнообразных добавок. Например, корица способствует стабилизации уровня сахара в крови и помогает контролировать вес, куркума в сочетании с черным перцем обладают противовоспалительным действием, а кокосовое масло служит источником быстрой энергии для мозга и усиливает ощущение сытости, пояснила Алвес.

