Названы новые нормы артериального давления

Мировая медицина постепенно ужесточает требования к артериальному давлению. Если раньше стандартной нормой считались показатели 140 на 90, то сегодня такие цифры врачи уже называют повышенным давлением. Как пишет «Царьград», западные специалисты рекомендуют начинать беспокоиться, когда тонометр показывает выше 120 на 80.

Еще в 2017 году Американская кардиологическая ассоциация выпустила рекомендации, согласно которым пределом нормы стало 130 на 80. Превышение этих значений на протяжении долгого времени негативно сказывается на сердце, сосудах, почках и увеличивает риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности.

Современные исследователи пошли дальше и предлагают считать идеальным давлением 120 на 80. При этом важно не просто разовое измерение, а стабильно высокие показатели.

Участковые терапевты часто не обращали внимания на 140 на 90, но сегодня узкие специалисты советуют контролировать состояние жестче.

Врач Александр Мясников обращает внимание на феномен «гипертонии белого халата». У многих пациентов давление подскакивает только в кабинете врача из-за волнения. В таких случаях важно измерять давление дома, в спокойной обстановке, чтобы получить объективную картину. Если домашние замеры регулярно превышают новые нормы, визит к врачу откладывать нельзя.

Ранее россиян предупредили о риске скачка давления после кофе.