Пейте кофе с осторожностью: кардиолог назвал опасные случаи для жизни кофеманов

Врач-кардиолог рассказал, кому утренняя чашка эспрессо может навредить. В группе особого риска оказались пожилые гипертоники и люди с замедленным метаболизмом кофеина, однако здоровых молодых любителей напитка это касается в меньшей степени, пишет Лента.ру.

Кандидат медицинских наук, кардиолог клиники академика Ройтберга Денис Соколов в беседе с «Лентой.ру» объяснил механизм влияния бодрящего напитка на сердечно-сосудистую систему. По его словам, кофе способен провоцировать краткосрочный подъем артериального давления, однако реакция организма строго индивидуальна.

Наиболее подвержены такому эффекту пожилые граждане и пациенты с диагностированной гипертонией. В зону риска также попадают люди, которые пьют кофе редко, и те, у кого генетически заложена медленная скорость расщепления кофеина. У постоянных потребителей напитка, напротив, формируется толерантность, поэтому выраженного скачка давления у них чаще всего не наблюдается.

Даже у абсолютно здоровых молодых людей без патологий сердца крепкий кофе может вызвать временное повышение показателей. Однако, как уточнил специалист, этот эффект длится недолго — от 20 до 40 минут — и выражен довольно слабо.

Доктор Соколов также обратил внимание на разницу в приготовлении. Натуральный заваренный кофе, особенно при длительном контакте с водой во френч-прессе, содержит значительно больше кофеина, чем растворимый аналог. Это стоит учитывать тем, кто следит за давлением.