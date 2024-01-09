Названы опасности начавшейся в России тройной эпидемии

В Роспотребнадзоре заявили о начале тройной эпидемии в нашей стране. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По словам врача-инфекциониста Сергея Воскресенского, наиболее распространены респираторные инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем.

Отмечается, что человек способен заразиться тремя инфекциями одновременно, при этом такое положение может привести к бактериальным осложнениям.

Тем не менее на данный момент отсутствуют какие-либо данные относительно вероятности летального исхода при заражении тройной инфекцией.