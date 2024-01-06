Названы правила употребления фейхоа

По словам диетолога Зои Богдановой, фейхоа является экзотической «любимицей» диетологов, поскольку эта ягода обладает антиоксидантными и противомикробными свойствами, укрепляет иммунитет и практически не увеличивает уровень сахара в крови. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что при этом фейхоа подходит далеко не всем. Так, ягода противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ и аллергии.

По мнению эксперта, в любом случае ее следует употреблять в пищу с осторожностью.