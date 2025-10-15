Названы препараты, способные вызывать тяжелое поражение печени

Международная группа исследователей выявила 17 препаратов, способных вызывать тяжелые поражения печени и приводить к госпитализациям, а всего в исследовании анализировали 194 лекарства. Об этом сообщает Proulyanovsk .

Международная команда ученых проанализировала 194 лекарственных средства, выявив 17 препаратов с высоким риском повреждения печени. Всего с ними связано 1739 случаев госпитализации из-за острой печеночной недостаточности.

Список включает широко используемые препараты: «Метронидазол», «Изониазид», «Хлорпромазин», «Ставудин», а также противоопухолевые средства «Эрлотиниб», «Леналидомид» и «Талидомид». Все эти лекарства активно применяются в медицине, но требуют строгого контроля дозировок.

Исследователи предупреждают, что нарушение схемы приема или самолечение могут привести к тяжелым осложнениям. Симптомы повреждения печени включают слабость, боли в области под ребрами и желтушность кожи. При их появлении необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Специалисты настоятельно рекомендуют пациентам следовать назначению врача и не принимать препараты без назначения, чтобы снизить риск серьезных побочных эффектов.

