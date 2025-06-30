Названы риски чрезмерного употребления алкогольных напитков для здоровья полости рта

Стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди предупредила, что любые алкогольные напитки — даже в умеренных количествах — вредят здоровью зубов и десен. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, основными рисками являются кислотная атака (алкоголь как продукт брожения сахара разрушает эмаль, провоцируя кариес), сосудорасширяющий эффект (приводит к болям, воспалению десен и хрупкости зубов), обезвоживание (сухость во рту создает идеальную среду для бактерий).

Медик добавила, что регулярное употребление спиртных напитков вызывает эрозии и трещины на эмали, развитие стоматитов и пародонтита, вымывание кальция и витаминов.

По ее мнению, безопасной дозы алкоголя для полости рта не существует. Чтобы сохранить зубы здоровыми, лучше заменить спиртные напитки водой или травяным чаем.

Ранее сообщалось, что в США стремительно растет смертность от рака, вызванного употреблением алкоголя.