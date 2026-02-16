Названы самые вредные начинки для блинов в преддверии Масленицы

Фото: [ Самая старая блинная в Москве, где уже 60 лет пекут блины/Медиасток.рф ]

Масленичная неделя в самом разгаре, и блины пекут уже в каждом доме. Как отметил в своем телеграм-канале главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов, в праздники не стоит терять голову от гастрономического раздолья и внимательнее отнестись к выбору начинок.

По словам специалиста, некоторые привычные добавки к блинам могут оказаться настоящей бомбой замедленного действия для организма. Речь идет в первую очередь о сгущенном молоке и шоколадной пасте.

Никонов отметил, что эти сладости не только приводят к быстрому набору веса, но и вызывают резкий скачок уровня сахара в крови Любителям сладких блинов стоит задуматься о последствиях для поджелудочной железы.

Вторую строчку антирейтинга заняли колбаса и жирные сорта мяса. Эксперт отметил, что такая начинка резко повышает уровень холестерина и наносит серьезный удар по сердцу и сосудам.

Чтобы лакомство не обернулось проблемами со здоровьем, россиянам советуют соблюдать несколько простых правил. Во-первых, заменить часть белой пшеничной муки на цельнозерновую, гречневую или овсяную — так блины станут полезнее и сытнее.

Во-вторых, ограничиться одним яйцом на порцию теста и выбирать молоко с минимальной жирностью.

В-третьих, жарить блины нужно на хорошо разогретой сковороде: это позволит использовать меньше масла. И главное — не превращать Масленицу в марафон обжорства. Эксперты рекомендуют есть блины на завтрак или обед и не превышать норму в 2-3 штуки в день.

Ранее россиянам дали рекомендации по приготовлению полезных блинов.