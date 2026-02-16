Фрукты вместо варенья, минералка вместо молока: как сделать Масленицу здоровее

В Минздраве Кузбасса поделились рекомендациями, как без вреда для здоровья отпраздновать Масленицу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В 2026 году Масленица будет отмечаться с 16 по 22 февраля. В Минздраве Кузбасса призвали в этот период помнить о важности не переедать. За один прием пищи рекомендовано съедать не более двух тонких блинчиков без начинки. Норма лакомства с начинкой снижается в два раза.

По информации ведомства, есть блины лучше в первой половине дня. В этот период организму проще сжигать полученные калории. При выборе начинки отдавать предпочтение лучше полезным продуктам — икре, рыбе, творогу, нежирному мясу. Овощи в блинах делают блюдо более полезным и вкусным.

Фото: [ Медиасток.рф ]

В ведомстве рекомендуют любителям сладкого есть блины со свежими фруктами или фруктовыми пюре. Они станут достойной альтернативой для сгущенки или варенья. Россиянам, у которых диагностированы различные болезни желудочно-кишечного тракта, стоит отказаться от блинов из моркови и кабачков.

По данным ведомства, молоко можно разбавлять минералкой. Отдавать предпочтение стоит нежирным молочным продуктам. Совет актуален для тех, кто следит за калорийностью блюд. Томатный сок в тесте также сделает блины менее жирными. Муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, гречневую или миндальную.

