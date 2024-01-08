Названы вредные ингредиенты плавленого сыра

По словам врача-диетолога Александры Разареновой, плавленый сыр удобно применять в качестве ингредиента для приготовления различных блюд, тем не менее в нем содержится немалый объем ненатуральных компонентов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что в его составе имеются красители, усилители вкуса, консерванты, а также трансжиры.

По мнению эксперта, избыточное потребление плавленого сыра в рационе может привести к повышенному объему холестерина в крови, ожирению, росту риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также аллергии на добавки.

Она добавила, что в день можно употреблять не более двух ложек плавленого сыра.