Не курите кальян, от заразных держитесь подальше: врач рассказала, как защититься от ангины в осенне-зимний период

На осень и зиму приходится пик заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. В их числе — ангина и другие болезни горла.

Врач-отоларинголог Светлана Зимина рассказала, как защититься от ангины и следить за здоровьем горла в холодное время года.

Как заражаются?

Специалист отметила, что респираторные вирусы поражают людей всех возрастов.

«Источник острых респираторных заболеваний — больной или зараженный человек. Инфекция передается через воздух с кашлем, чиханием и даже обычным разговором», — пояснила Зимина в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам медика, вокруг больного человека образуется так называемая «зараженная зона» в виде облака биологического аэрозоля. Так что, от таких людей стоит держаться подальше.

Профилактика не помешает

Чтобы защититься от ангины и других острых заболеваний, нужны профилактические меры: соблюдения режима труда и отдыха, сбалансированное питание, коррекция недостатков и дефицитов витаминов.

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«В том числе и витамина D, который нужно употреблять в профилактических дозах. Еще один важный способ профилактики — ежегодная вакцинация. Сейчас привиться еще не поздно», — посоветовала отоларинголог.

Высокий риск заразиться ангиной и другими заболеваниями горла есть у курильщиков, поэтому стоит меньше курить или по возможности завязать с этой вредной привычкой.

«Особенно пагубно на состояние организма влияют обычные и электронные сигареты, а также кальян: они ослабляют резистентность, то есть устойчивость организма к возбудителям инфекционных заболеваний», — предупредила собеседница издания.

Также врач порекомендовала влажную уборку помещений и увлажнение воздуха до 40-60%. Не менее важно регулярно мыть руки или пользоваться антисептиком. Чистота — это одна из гарантий того, что вы не заболеете.

«Проветривайте помещение по 30 минут 3-4 раза в день, одевайтесь по погоде и минимизируйте контакты больными людьми или людьми с признаками ОРВИ. Если же вы все-таки заболели, не занимайтесь самолечением. Своевременное обращение к врачу позволит избежать затяжного течения заболевания и осложнений», — заключила Зимина.

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