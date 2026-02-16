Врач раскрыл, что просыпаться без будильника хватит двух недель и силы воли

Миллионы людей каждое утро вступают в переговоры с будильником, нажимая кнопку «отложить» снова и снова. Но врач-сомнолог Роман Бузунов уверен: превратиться в человека, который просыпается сам за минуту до звонка, можно всего за 14 дней. Секрет — в стабильности, а не в хитрых гаджетах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Биологические часы человека устроены гибко, объясняет эксперт. Они способны подстраиваться под новый ритм, но только если этот ритм действительно постоянен. Главная проблема современного горожанина — социальный джетлаг: в будни мы встаем в семь, в выходные отсыпаемся до обеда, и организм перестает понимать, где утро, а где ночь. Гормональные процессы сбиваются, качество сна падает, а пробуждение без внешнего толчка становится невозможным.

По его словам, стоит две недели подряд, без выходных, вставать в одно и то же время — и организм перестроится. Все системы подтянутся под новый график: выработка кортизола, мелатонина, температура тела, структура сна. В результате человек начинает просыпаться сам, бодрым и отдохнувшим, ровно за минуту-две до назначенного часа. Как доярки, которые десятилетиями встают без будильника, потому что организм запомнил: в это время нужно доить коров. Время отбоя при таком подходе подстроится автоматически. Если вы стабильно встаете в семь утра, то через пару дней начнете хотеть спать уже в десять вечера — ровно столько, сколько нужно именно вашему организму для полноценного отдыха. Единственное препятствие — сменный или плавающий график, при котором такой режим просто невозможен.

Медик резюмировал, что никаких волшебных таблеток и сложных методик не нужно. Нужна только дисциплина и две недели терпения. А в награду — утро без ненависти к будильнику и день, начинающийся с энергии, а не с борьбы.

Ранее он объяснил, как свет фонарей и гаджетов разрушает сон.