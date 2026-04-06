Не ложитесь сразу после еды: нутрициолог назвала вредную привычку

Знакомая картина: плотно поужинали, и тут же потянуло в кровать. Кажется естественным — организм расслабился, наступила сытость, почему бы не прилечь? Нутрициолог Ирина Шиманская в интервью радио Sputnik объясняет , почему это одна из самых вредных привычек. Пищеварение — процесс активный, и горизонтальное положение ему только мешает, прежде всего работе желудка и желчного пузыря.

Она раскрыла, что происходит внутри в момент, когда вы сразу после еды падаете на диван. В вертикальном положении пища плавно продвигается по ЖКТ, а желудочный сок остается на своем месте. Когда вы ложитесь, случается три неприятные вещи: желудок замедляет опорожнение, давление внутри него повышается, а нижний пищеводный сфинктер перестает нормально работать. Результат — желудочный сок забрасывается обратно в пищевод, и вы получаете изжогу, тяжесть и жжение. А ведь можно было просто посидеть или походить.

По словам медика, желчный пузырь после еды, особенно жирной, должен активно сокращаться, чтобы помочь переварить жиры. В горизонтальном положении этот процесс тормозится. Возникает застой желчи, а с ним — вздутие, тяжесть и плохое усвоение пищи. В базе знаний по нутрициологии черным по белому написано: при перегрузке ЖКТ важно поддерживать желчеотток и избегать всего, что его замедляет. А поза «сразу лег после ужина» — один из главных врагов.

Она добавила, что холодная еда и напитки вечером, плотные поздние ужины, перекусы на бегу или в состоянии стресса, отсутствие движения после еды и банальное переедание — все это работает против вас.

