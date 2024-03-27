Не мог дышать: Подольские врачи спасли пациента, у которого было отрицательное давление в носу

В Подольскую больницу поступил двадцатитрехлетний молодой человек с жалобами на заложенность носа и боли под глазами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что проведенное обследование помогло врачам диагностировать у пациента двусторонний синдром немого верхнечелюстного синуса — редкую патологию, при которой гайморова пазуха постепенно уменьшается, что вызывает в ней отрицательное давление воздуха.

Примечательно, что при длительном течении такое заболевание может привести к деформации лицевого черепа — опущению глаза и изменению передней стенки пазухи и области под глазами. Как выяснилось, причиной развития такого состояния стали длительные проблемы с носовым дыханием у пациента.

Заведующий ЛОР-отделением Артем Гербергаген рассказал, что при помощи видеоэндоскопа специалисты вскрыли обе гайморовы пазухи, расширив при этом отверстия, соединяющие их с носом. Сложность операции заключалась в том, что стенки пазух у пациента из-за заболевания были тесно прижаты к глазнице. На данный момент молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.