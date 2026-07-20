«Не на работу, а в поликлинику». Депутат напомнил о праве беременных на оплачиваемые медосмотры

Работодатель обязан освобождать беременную сотрудницу от работы для прохождения обязательных медицинских обследований и диспансеризации, при этом за ней сохраняется средний заработок, сообщил в интервью ТАСС депутат Госдумы Валерий Селезнев.

Селезнев также уточнил, что если по медзаключению женщине требуется перевод на более легкий труд, работодатель должен предоставить такую должность с сохранением среднего заработка.

«При отсутствии подходящей работы ее освобождают от работы с сохранением зарплаты», – добавил он.

Помимо этого, депутат напомнил, что будущие матери вправе взять ежегодный оплачиваемый отпуск непосредственно перед декретом или сразу после него, даже при стаже менее полугода. Кроме того, беременных запрещено привлекать к сверхурочной работе, труду в ночные смены, в выходные и праздники, а также направлять в командировки.

«Все эти гарантии работают, но если работодатель их нарушает, то нужно обращаться в трудовую инспекцию или прокуратуру. Беременная женщина не должна чувствовать себя беззащитной: закон предоставляет ей дополнительные трудовые гарантии», – подчеркнул Селезнев.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье около 27 тыс. женщин прошли обучение по грудному вскармливанию.