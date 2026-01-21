«Не насыщает, а только калории добавляет». Диетолог назвала самый вредный хлеб

«Самый вредный – белый хлеб из муки высшего сорта и, конечно, сдобные булки. Они дают мало насыщения. Но если нужны просто калории и энергии перед занятиями спортом, то такой вариант подойдет, но для похудения – нет», – отметила она.

Белый хлеб, пояснила Кованова, создает лишь иллюзию сытости. Из-за высокой скорости усвоения чувство голода возвращается очень быстро, что провоцирует переедание. В результате рацион наполняется «пустыми» калориями без необходимых витаминов и микроэлементов.

Кроме того, от изделий из рафинированной муки высшего сорта врачи часто советуют воздержаться при наличии определенных проблем со здоровьем, например, во время обострения болезней желудочно-кишечного тракта, добавила эксперт.

