Не навреди себе на Пасху: диетолог предупредила об опасности резкого выхода из Великого поста

Великий пост подходит к концу — в воскресенье, 12 апреля, верующие отметят Пасху, разговеются куличами, яйцами и прочими скоромными радостями, а затем вернутся к привычному меню с мясом и рыбой. Но диетолог Нурия Дианова предупреждает: резкий выход из поста — это стресс для организма. После 40 дней пищевого воздержания тяжелая и калорийная еда может ударить по желудочно-кишечному тракту, и вместо праздника вы рискуете оказаться на приеме у врача. Поэтому к разговению нужно подходить с умом, постепенно и без фанатизма. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, главное правило — вводить запрещенные продукты по очереди, а не наваливаться на все сразу. Дианова советует начать с легко перевариваемых молочных продуктов: кефир, греческий йогурт, маложирный творог. Через пару дней добавить нежирную рыбу или куриное филе с индейкой. И только спустя три-четыре дня — красное мясо. Порции должны быть крошечными: в первый день после поста — буквально несколько чайных ложек или кусочков. Тщательно пережевывать, не спешить. Постепенно, по мере адаптации, объем можно увеличивать. Например, в Пасху можно позволить себе 50 г кулича, фрукт и 50-100 г греческого йогурта. Но не больше.

Медик добавила, что особое внимание — качеству продуктов и рецептуре. Кулич — калорийная бомба, поэтому лучше испечь его самостоятельно и сделать «полезнее»: заменить сливочное масло на маргарин, сахар — на необработанные сухофрукты, добавить к пшеничной муке нутовую, кукурузную или цельнозерновую. Так вы получите и клетчатку, и витамины группы В, и меньше ударите по поджелудочной. А вот от обработанных мясных изделий (колбас, сосисок) в первые дни лучше вообще отказаться.

По ее мнению, если после еды появились боли в животе, вздутие или сбои кишечника — нужно сократить порции животных продуктов и обратиться к врачу. Полное возвращение к обычному рациону займет 7-10 дней. И главный итог, который советует вынести из поста: умеренность и баланс. Пусть даже после разговения на вашей тарелке сохраняется правило: одна четверть — животные продукты (рыба, мясо, птица), а три четверти — растительная пища (овощи, фрукты, ягоды, цельные злаки). Именно такой подход, а не «отрыв на полную катушку», дарит активное долголетие и здоровье.

