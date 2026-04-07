Пасхальный кулич: диетолог рассказала, как сделать пасхальную выпечку менее калорийной

Пасхальный кулич — это, конечно, символ праздника, но для фигуры и здоровья он скорее тяжелая артиллерия, чем легкая пехота. Врач-диетолог Дарья Русакова прямо говорит: сдобное тесто, масло, сахар, плюс калорийные добавки вроде сухофруктов, цукатов и орехов, да еще шапка глазури из чистого сахара — получается настоящая калорийная бомба. Так что просто так есть его килограммами не стоит. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, для взрослого здорового человека без хронических заболеваний безопасная порция — от 100 до 200 г. Точная цифра зависит от пола, роста и веса, но диапазон такой. Съели кусочек граммов на 150 — и хватит, организм не взбунтуется. Главное — не превращать праздничный завтрак в марафон и соблюдать разумный рацион в остальные приемы пищи. Если вы целый день будете наедаться оливье и куличами, никакие 200 г не спасут.

Диетолог дает несколько хитростей, как сделать кулич менее вредным. Класть меньше сахара в тесто — уже легче. Часть сахара заменить сахарозаменителем или яблочным пюре — еще лучше, также сократить количество орехов и цукатов. И глазурь можно сделать диетическую, без тонны сахара. Но это все для тех, кто печет сам.

Особое предупреждение для тех, у кого сахарный диабет или ожирение. Русакова категорична: таким людям кулич есть нежелательно в принципе. Слишком высокий скачок сахара и калорий. Но если уж совсем невмоготу — не больше 100–200 г, и только при условии, что в остальном день максимально легкий и здоровый.

