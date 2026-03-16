Не нытье, а болезнь: психиатр раскрыл правду о ментальных проблемах зумеров

Поколение зумеров все чаще ставят диагнозы: депрессия, тревожность, панические атаки. Взрослые вздыхают — молодежь пошла нежная, интернет засосал, жизнь сложная. Но психиатр Василий Шуров в интервью Общественной Службе Новостей предлагает взглянуть на статистику иначе: люди не стали болеть чаще, они просто наконец-то научились замечать болезнь и перестали ее стыдиться.

По его словам, до середины XX века психиатрия как наука делала первые шаги. Первый антидепрессант появился только в 50-х, а до этого все, что мы сейчас называем депрессией, называли хандрой, сплином или меланхолией и лечили прогулками да настоями трав. Лекарств не было, врачей — единицы, а пациентов прятали подальше от общества. Самое чудовищное проявление этой стигмы — Третий рейх, где душевнобольных просто уничтожали. Но даже после такого геноцида, подчеркивает Шуров, через одно поколение все расстройства вернулись, потому что они — неотъемлемая часть человеческой природы.

Медик отметил, что сегодня молодые люди благодаря интернету знают о симптомах, не боятся идти к психиатру и готовы принимать помощь. Это прогресс. Обратная сторона — гипердиагностика, когда обычная грусть или усталость принимаются за клиническую депрессию. Но и здесь, по мнению врача, виновата не молодежь, а недостаток профессиональной культуры: разобраться, где кончается норма и начинается патология, должен специалист. При этом проблематика, с которой люди приходят к врачу, за столетия не изменилась. Меняются только акценты в зависимости от возраста. У детей на первом месте аутизм и синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Подростков мучают личностные расстройства, первые вспышки шизофрении и биполярки, а также зависимости. В среднем возрасте к неврозам добавляются все остальные проблемы, а после 60 на сцену выходят деменция и болезнь Альцгеймера.

По его мнению, если вам или вашим детям плохо, это не потому, что вы слабее предков, а потому, что у вас наконец-то есть право знать правду о своем состоянии и возможность ее лечить. Психиатрия стала гуманнее, доступнее и точнее, и этим стоит пользоваться, а не сравнивать себя с бабушками, которые «вкалывали и не ныли».

