В социальных сетях набирает популярность тревожный тренд под названием «дуркинг», привлекающий молодежь возможностью устроить необычный отдых. Суть явления заключается в намеренной госпитализации в психоневрологический диспансер для так называемого информационного детокса, о чем свидетельствуют реальные случаи, включая историю выпускника технического вуза, проведшего две недели в стационаре. Психиатр Василий Шуров предупреждает об крайней опасности таких экспериментов, напоминая о знаменитом исследовании Розенхана, где здоровые люди не смогли быстро доказать свою нормальность и были вынуждены проходить принудительное лечение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Специалист скептически оценивает идею использования психиатрических клиник в качестве ретрит-центров, указывая на существование цивилизованных методов психологической разгрузки.

По его словам, подобные инициативы не только занимают места, предназначенные для реальных пациентов, но и могут привести к непредсказуемым последствиям для самих симулянтов — от принудительной медикаментозной терапии до постановки на психиатрический учет. Шуров призывает молодежь обращаться к психотерапевтам или выбирать традиционные форматы отдыха, избегая опасных экспериментов с собственным психическим здоровьем.

Медик резюмировал, что, несмотря на кажущуюся безобидность, «дуркинг» представляет собой серьезную угрозу как для системы здравоохранения, так и для самих последователей тренда, рискующих столкнуться с необратимыми последствиями своих необдуманных действий.

