Не опухоль, а паразитирующий близнец: что обнаружили египетские врачи в животе 11-дневной девочки

В Египте хирурги университета Мансура провели уникальную операцию по спасению жизни 11-дневной девочки, извлекши из ее брюшной полости недоразвитого близнеца-паразита. Об этом информирует издание Need To Know .

Поводом для тревоги стало аномальное увеличение живота у младенца, которое было замечено практически сразу после появления на свет. Девочку срочно госпитализировали для обследования. Диагностика выявила в области печени необычное образование размером 8х6 см. Более детальное изучение с помощью компьютерной томографии показало шокирующую деталь: внутри так называемой «опухоли» находились элементы скелета, включая деформированные ребра, фрагменты позвоночника и тазовые кости.

Это образование оказалось однояйцевым близнецом девочки, который так и не смог развиться самостоятельно. Паразитирующий эмбрион существовал за счет своей сестры, получая питание через общую артерию. В ходе хирургического вмешательства врачи вскрыли брюшную полость и обнаружили странное тело, заключенное в мешкообразную оболочку. У него были частично сформированные конечности, фрагмент кишечника и собственная пуповина.

Медикам удалось полностью удалить аномалию. Операция прошла успешно, и после реабилитации ребенок был выписан домой полностью здоровым.

Данный феномен в медицине известен как Fetus in fetu (с лат. — «плод в плоде»). Это крайне редкое состояние, при котором один из близнецов на ранних стадиях развития поглощается другим и продолжает существовать внутри его тела как паразит. Такой эмбрион нежизнеспособен, но может иметь зачатки различных органов и конечностей, будучи заключенным в оболочку, напоминающую амниотический мешок.

Ранее сообщалось о том, что в ДКЦ им. Рошаля успешно прооперировали новорожденного ребенка с редкой грыжей спинного мозга.