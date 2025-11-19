Не пропустите: в Коломне и Озерах осталось две субботы для выездной вакцинации от гриппа

В Коломне и Озерах завершается выездная вакцинация от гриппа. Жители старше 18 лет могут сделать прививку без записи и визита в поликлинику.

В ближайшие субботы, 22 и 29 ноября, мобильные медицинские комплексы будут дежурить в парке Мира (Коломна) и парке «Сосновый Бор» (Озёры) с 9:00 до 12:00. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Кампания по вакцинации в городском округе завершится 1 декабря.