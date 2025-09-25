Врач заявил, какой овощ может заменить энергетики и кофе

Эксперт по питанию Блейк Ливингуд открыл нестандартный способ борьбы с усталостью. Вместо традиционных стимуляторов он советует употреблять свежие огурцы для естественного восстановления энергии. Об этом также сообщает Daily Mirror.

Диетолог Блейк Ливингуд предложил необычную замену традиционным энергетическим напиткам. По его мнению, обычные огурцы содержат комплекс витаминов группы В, которые естественным образом восстанавливают энергетический баланс организма.

Специалист пояснил, что витамины B1, B2 и B3 в составе овоща выполняют те же функции, что и ключевые компоненты энергетиков. Дополнительными преимуществами являются наличие магния, фосфора, кальция и пищевых волокон, благотворно влияющих на пищеварение.

Ливингуд рекомендует при возникновении усталости во второй половине дня отказаться от кофеина в пользу огурца. Такой перекус не только взбодрит, но и принесет пользу здоровью, в отличие от химических стимуляторов.

