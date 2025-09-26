Не просто звук: Малышева раскрыла скрытую угрозу храпа для сердца и мозга

В рамках телепередачи «Жить здорово!», транслируемой на Первом канале, известный врач и телеведущая Елена Малышева поделилась рекомендациями для людей, страдающих от храпа. Эпизод с советами специалиста доступен для просмотра на интернет-ресурсе телеканала.

Малышева подчеркнула, что первостепенная задача, если рядом с вами храпящий человек, независимо от его пола, — это необходимость проведения полисомнографии.

По словам Малышевой, храп сопровождается кратковременными остановками дыхания, что приводит к недостаточному насыщению кислородом внутренних органов.

Полисомнография, в свою очередь, позволяет оценить состояние мозга, сердца и других жизненно важных органов в моменты таких дыхательных пауз, выявить возможные нарушения и подобрать адекватное лечение.

