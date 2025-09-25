Врач назвал самую скрытную венерическую болезнь

Россиянам назвали венерическую болезнь, которая может проходить бессимптомно. В беседе с порталом РИАМО врач — уролог-андролог Артур Богатырев рассказал , что самой скрытной болезнью из этой категории является хламидиоз.

Согласно медицинской статистике, примерно в половине случаев у мужчин это заболевание не проявляется явными признаками, что создает серьезную опасность для здоровья.

Хламидиоз представляет особую угрозу для мужской репродуктивной системы, подчеркнул специалист. Инфекция способна вызывать воспалительные процессы в придатке яичка и самом яичке, что впоследствии приводит к образованию рубцовой ткани и нарушению проходимости семявыводящих путей.

Кроме того, хламидии оказывают прямое повреждающее действие на сперматозоиды, снижая их подвижность и ухудшая качество генетического материала.

К числу других заболеваний, которые часто протекают бессимптомно, также относятся микоплазмоз, уреаплазмоз и в некоторых случаях гонорея.

Длительное время без клинических проявлений могут существовать в организме ВИЧ, вирус простого герпеса и вирус папилломы человека.

Врач рекомендует регулярно проходить диагностическое обследование для своевременного выявления скрытых инфекций. Наиболее эффективным методом является ПЦР-анализ, который позволяет точно определить наличие возбудителей заболеваний, передающихся половым путем.

