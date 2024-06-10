Не рассчитал свои силы: мужчина поступил в Балашихинскую больницу после падения с двухметровой высоты

В травматологическое отделение филиала № 3 Балашихинской больницы поступил 58-летний мужчина с жалобами на боль и нарушение двигательной функции левого плеча. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Выяснилось, что на даче он залез на стремянку, но не рассчитал свои силы и упал на левое плечо с высоты двух метров. А проведенная диагностика выявила у мужчины закрытый оскольчатый внутрисуставной перелом верхней части плечевой кости со смещением отломков.

«В ходе операции через 15-сантиметровый доступ пациенту выполнили открытую репозицию и остеосинтез плечевой кости титановой пластиной и винтами. В данном случае винты установлены под углом, в разных направлениях. Сухожилия мышц также зафиксировали к пластине», — рассказал и. о. заведующего травматологическим отделением Далер Раджабов.

К счастью, на данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Для того, чтобы ускорить процесс восстановления, ему рекомендована лечебная физкультура.