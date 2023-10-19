«Не содержат агрессивных компонентов»: как краска для волос влияет на здоровье человека

Едва ли не с самого появления моды в обществе укрепилось мнение о том, что средства для окрашивания волос наносят непоправимый вред здоровью. Не исключено, что поначалу так и было, однако со временем ситуация в корне изменилась.

Косметолог и преподаватель по косметологии Вера Слабова опровергла вред химии для волос. По ее словам, современные вещества абсолютно безопасны.

«Оксиды сейчас не содержат агрессивных компонентов, а все профессиональные средства окрашивают пигмент, но никак не влияют на луковицу», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если чего и стоит опасаться, добавила специалист, так это солнечного света. Его влияние является действительно пагубным для волос и кожи.

«Сухость волос, их ломкость, проблемы с кожей головы и прочие неприятности — это все никак не связано с окрашиванием, это миф. Окрашивание не вызывает облысение и даже просто выпадение волос. Куда опаснее УФ-излучение, из-за него возникает намного больше сложностей», — предупредила Слабова.

Ранее мы сообщали, о каких неожиданных проблемах со здоровьем говорит выпадение волос.