Всему виной стресс: о каких неожиданных проблемах со здоровьем говорит выпадение волос

Многие люди воспринимают выпадение волос как данность — неприятную проблему, с которой нужно просто смириться. Однако в действительности таким образом организм обращает внимание человека на сопутствующие неприятности.

Александра Медзиновская, врач-терапевт, кандидат медицинских наук и глава научного совета сети клиник инфузионной терапии «Биорайз», рассказала нам, признаком чего является упомянутая проблема.

«При выпадении волос люди думают о наличии тяжелых заболеваний: аутоиммунных, эндокринологических, генетических. Но чаще оно указывает на нервно-психическое перенапряжение — в стрессовых ситуациях вырабатывается гормон кортизол, который негативно влияет на волосы. Кроме того, подобные проблемы со здоровьем могут говорить о дефицитных состояниях организма», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В некоторых случаях, добавила эксперт, причины наоборот лежат на поверхности. Например, волосы могут выпадать в периоды после операций или травм, а также из-за заболеваний, сопровождающиеся повышением температуры тела выше 38,5 по Цельсию. Причем выпадение волос может усилиться даже после непродолжительного подъема температуры. В таких ситуациях искать подводные камни и скрытые причины бессмысленно.

«Для сохранения здоровья волос следует придерживаться нескольких правил. Надо избегать дефицита магния, железа, витаминов B-группы, цинка и меди на фоне психоэмоционального напряжения. Если была инфекция, стресс — сдать анализы в течение ближайшего месяца и принять ряд профилактических мер, которые назовет врач. И, конечно же, раз в год необходимо делать полноценный чек-ап на дефициты», — заключила Медзиновская.

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