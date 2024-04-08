Не спешите к хирургам: раскрыта неожиданная причина появления морщин и вторых подбородков

Некоторые проблемы с формой или с кожей лица могут возникать из-за неочевидных на первый взгляд причин. Так, морщины, прыщи, второй подбородок и другие неприятности нередко вызваны нежеланием посещать стоматологический кабинет.

«Сыпь и покраснения могут возникать из-за инфекций или воспалительных процессов в полости рта, которые имеют свойство распространяться на кожу лица, особенно в области щек и подбородка. Например, к проблемам с кожей может привести воспаление десен, вызванное гингивитом или пародонтитом», — рассказала стоматолог, кандидат медицинских наук, основательница центров инновационной стоматологии Лилия Кузьменкова.

Для решения этой проблемы, по словам эксперта, важно обратиться к стоматологу, чтобы выявить основную причину недуга и вылечиться. Обычно этот процесс предполагает профессиональную гигиену полости рта, лечение воспаления десен и кариеса.

Могут проблемы с лицом возникать и из-за неправильного прикуса. Его исправление оказывает комплексное воздействие на лицо, уменьшая морщины, птоз и брыли. Когда прикус корректируется и зубы выравниваются, нагрузка на мягкие ткани лица снижается, добавила медик.

«Это в свою очередь способствует уменьшению напряжения в области губ и околоносовых складок, что ведет к уменьшению морщин в этих областях. Плотное прилегание зубов после коррекции прикуса оказывает поддерживающее воздействие на соседние ткани: кожу и мышцы лица. Это помогает предотвратить или уменьшить птоз щек, когда они начинают опускаться из-за старения», — подчеркнула стоматолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Неправильный прикус, при котором нижняя челюсть задвинута назад, вызывает появление второго подбородка, даже если человек сам по себе стройный и молодой, предупредила Кузьменкова.

«Этот дефект визуально изменяет контуры лица, делая его заметно старше. При ортодонтическом лечении нижняя челюсть занимает свое правильное положение, и второй подбородок исчезает. Поэтому перед посещением косметолога или пластического хирурга исключите стоматологические причины эстетических дефектов», — подытожила собеседница.

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