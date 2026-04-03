Не только годы: главный гериатр рассказала, когда на самом деле начинается старость

Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева рассказала, что большинство жителей России начинают замечать у себя первые возрастные изменения после 60 лет. Однако, по ее словам, болезни, связанные со старением, могут возникать и раньше — особенно если у человека есть факторы риска, передает «Радио 1».

Специалист пояснила, что с возрастом здоровье неизбежно меняется, и наиболее выраженные сдвиги происходят у людей в возрасте 75–80 лет. В этой возрастной группе часто развивается полиморбидность — состояние, при котором у человека одновременно присутствуют несколько хронических заболеваний, которые влияют друг на друга.

Кроме того, увеличивается частота так называемых гериатрических синдромов. Пациенты сталкиваются с повышенной хрупкостью организма, ухудшением памяти и других когнитивных функций, частыми падениями, снижением зрения и слуха. Эти изменения постепенно ухудшают качество жизни: выполнение повседневных дел требует все больше усилий, а физическая активность снижается.

Ольга Ткачева подчеркнула, что паспортный возраст не всегда совпадает с биологическим. Традиционно пожилыми считаются люди старше 60 лет, но состояние здоровья у каждого человека индивидуально. Она призвала проводить комплексную оценку здоровья, учитывая не только возраст, но и наличие заболеваний, физиологическое состояние и уровень физической активности. Такой подход позволяет точнее определить потребности пациента и разработать эффективные меры поддержки и профилактики.