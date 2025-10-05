Не только кашель: гастроэнтеролог предупредил, как осень маскирует болезни ЖКТ

С приходом осенней поры многие люди подвергаются не только риску заражения ОРВИ, но и усугублению состояний, связанных с пищеварительной системой, сообщил гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сайяр Абдулхаков. В интервью для «Ленты.ру» он поделился информацией о том, на что следует обратить внимание, чтобы вовремя заметить первые признаки неблагополучия ЖКТ.

«Перепады температуры, влажности и атмосферного давления влияют на вегетативную нервную систему, которая регулирует работу ЖКТ. Это может вызвать изменение моторики кишечника, а также обострение некоторых хронических заболеваний», — объяснил Абдулхаков.

Специалист отметил, что в осенний период учащаются случаи появления признаков гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), характеризующейся обратным движением содержимого желудка в пищевод. Это проявляется ощущением жжения за грудиной, отрыжкой с кислым привкусом, а также симптомами, выходящими за рамки пищевода: сухим кашлем, возникающим преимущественно в утренние часы после пробуждения, охриплостью и даже эпизодами затрудненного дыхания.

Врач также акцентировал внимание на том, что увеличение заболеваемости простудными инфекциями в осеннее время создает дополнительную нагрузку на ЖКТ.

Он отметил, что зачастую люди начинают бесконтрольно употреблять нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) для облегчения болевых ощущений и снижения температуры. Это существенно увеличивает вероятность повреждения слизистой оболочки желудка.

Абдулхаков подчеркнул, что данные препараты негативно влияют на продукцию защитной слизи, оберегающей слизистую желудка и кишечника от повреждений. В результате этого желудочный сок, желчь и другие агрессивные вещества начинают оказывать разрушительное воздействие на нее, что может привести к образованию эрозий и язвенных дефектов.

Ранее сообщалось, что изжога и частые простуды могут быть вызваны хроническим стрессом.