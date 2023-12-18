Не только лихорадка: выяснилось, к каким осложнениям приводит корь

Корь — опасный вирус, заболеваемость которым увеличилась в десятки раз за этот год. Особо опасна корь тем, что ей могут заболеть даже люди, прошедшие вакцинацию. Об этом в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Она подчеркнула, что корь — опасное заболевание. Оно остается на местности и в помещении долгое время после того, как его покинул больной.

Симптомы заболевания

По словам специалиста, симптомы кори в первые дни похожи на другие вирусные заболевания, в том числе на обычную ОРВИ.

«Больной сталкивается с лихорадкой, кашлем и заложенностью носа. Нередко присоединяется конъюнктивит, со второго-третьего дня появляются большие плоские пятна красного цвета на голове, а затем и по всему телу», — предупредила Беляева.

Медик подчеркнула, что в некоторых случаях у больного корью появляются белые пятна с голубоватым оттенком в полости рта.

Как обезопасить себя

Чтобы не заболеть корью, необходима профилактическая вакцинация. Однако и она не всегда защищает от заражения опасным вирусом, отметила врач.

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«Примерно в трех процентах случаев заразиться корью может и привитый человек. Прививки от заболевания делают еще в раннем детстве, поэтому при ревакцинации желательно проверить титр антител», — пояснила Беляева.

При лечении кори принимают жаропонижающее и антибиотики в случае осложненной формы, при которой к вирусу присоединяется еще и бактериальная инфекция. Также больные корью пьют витамин A, потому что его дефицит способствует заражению, заключила врач.

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