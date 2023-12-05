«Подвергают серьезной опасности»: из-за кого в России вырос риск распространения коклюша и кори

В России продолжают фиксироваться случаи завезенных мигрантами из Средней Азии коклюша и кори. Последняя болезнь, как сообщают РИА Новости , поразила уже 76 по счету регион РФ — Новгородскую область.

О том, чем грозит такая тенденция, нам рассказал вирусолог и международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов.

«Рост числа заболевших корью должен не только вызывать опасения относительно возможных вспышек, но и привлекать повышенное внимание специалистов: это говорит о том, что прослойка населения РФ, имеющая стойкий иммунитет против инфекции, постепенно истощается. Основным фактором, который на это влияет, является движение так называемых антивакцинаторов, по сути аморальное и асоциальное, поскольку его сторонники подвергают серьезной опасности не только свои жизнь и здоровье, но и других граждан», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чем меньше в рамках одной популяции привитых против той или иной инфекции, объяснил наш собеседник, тем больше вероятность ее распространения и нанесения вреда здоровью людей. Кроме того, на риск более широкого распространения опасных болезней в России влияет возрастающий приток мигрантов. В отношении них невозможно точно определить, соблюдали ли он национальные календари прививок, против каких инфекций имеют стойкий иммунитет, носителями каких возбудителей являются.

«То же самое относится к случаям коклюша — крайне заразной инфекции, от которой в основном страдают маленькие дети, но болеют и взрослые в том числе. В случае с коклюшем вакцинация в раннем возрасте позволяет снизить остроту переносимого заболевания, существенно снизить сам риск его развития. Для того, чтобы на пути распространения в РФ кори и коклюша был воздвигнут непреодолимый барьер, необходимо строго соблюдать национальный календарь прививок, проводить вакцинацию только в лечебных учреждениях под присмотром специалистов и прислушиваться только к их рекомендациям», — сообщил Вострухов.

Необходимо, добавил он, также рассмотреть возможность усиления работы системы «Санитарный щит» на госграницах — вплоть до углубленного тестирования приезжих с любыми признаками недомогания, введения санитарных паспортов или особых справок для въезжающих на территорию России из регионов с высоким риском заражения той или иной инфекцией, а также обязательной вакцинации по отечественному календарю прививок с соответствующим сдвигом по возрасту.

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