«Не тратить сотни тысяч рублей на импланты»: выяснилось, что мешает расти новым зубам вместо утраченных

Стоматология — дорогое удовольствие, а имплантирование — и вовсе непозволительная для многих роскошь. Однако зубы — попросту расходный материал. Наш организм отращивает новые ногти, волосы и даже кожу. Неужели очередной комплект зубов — непосильная для него задача?

Основательница центров инновационной стоматологии Regale Лилия Кузьменкова считает, что очень даже посильная.

«На мышах уже сработало»

По ее словам, японские ученые уже разработали лекарство, которое помогает выращивать новые зубы.

«На мышах уже сработало — после приема препарата у них прорезались новые клыки. Очередь за человеком! Как показывают исследования, у людей есть все предпосылки для третьего набора зубов. Они взамен утраченных коренных сейчас не вырастают из-за того, в организме есть специальный белок, который препятствует этому процессу», — пояснила специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Препарат, разработанный японцами, блокирует этот белок, и путь для новых зубов освобождается, подчеркнула стоматолог.

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Настоящий прорыв

Пока эта методика, по словам разработчиков, подходит только для врожденных патологий — если у человека нет даже зачатков одного или нескольких постоянных зубов, добавила Кузьменкова.

«Да и клинические испытания еще впереди. И тем не менее для стоматологии это настоящий прорыв: люди во всем мире мечтают восстановить утраченные зубы и не тратить сотни тысяч рублей на импланты. В России тоже уже используют две экспериментальные технологии: гелевые биорегенеранты, чтобы восстановить ткани пародонта, и повторное использование удаленных зубов», — пояснила она.

Обе методики, по словам собеседницы издания, еще нуждаются в исследованиях и будут усовершенствованы. Но уже сейчас можно утверждать, что стволовые клетки и тканевая инженерия используются в стоматологии все чаще и активнее.

«Вероятно, скоро наступит время, когда вместо имплантов будут использовать собственный биологический материал», — подытожила медик.

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