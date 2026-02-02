«Не верьте упаковке!». Гастроэнтеролог развенчала мифы о «полезных» сладостях

Чрезмерное употребление сахара несет риски не только для стройности, но и для общего состояния организма. Какие сладкие альтернативы могут минимизировать этот ущерб, в интервью RT объяснила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Специалист рекомендует обратить внимание на несколько более полезных вариантов.

«Если хочется чего-то сладкого, стоит выбирать ягодные муссы, творожные запеканки с минимумом сахара, желе или тёмный шоколад с высоким содержанием какао», — советует эксперт.

Особое внимание гастроэнтеролог уделила так называемым «фитнес-десертам». Врач предупредила, что не стоит слепо доверять ярким надписям на упаковке. Зачастую продукты, позиционируемые как полезные и белковые, содержат даже больше калорий, чем их традиционные аналоги, что является чисто маркетинговой уловкой.

Отдельно Кашух отметила опасность для зубной эмали, которую представляют леденцы. Именно они, по мнению эксперта, являются одними из самых вредных сладостей. Причина — в пролонгированном контакте сахара с поверхностью зубов. Длительное рассасывание приводит к стойкому закислению ротовой полости, нарушает естественный pH-баланс и создает идеальные условия для размножения бактерий, вызывающих кариес.

