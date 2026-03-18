Не время есть: диетолог объяснила, почему хаотичная еда мешает похудеть

Все мы хотя бы раз давали себе обещание начать новую жизнь с понедельника: купить абонемент в спортзал, перестать есть на ночь и наконец-то увидеть на весах заветную цифру. Но проходит неделя, другая, а стрелка упрямо стоит на месте. Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что одна из главных причин провала — не столько состав еды, сколько время, в которое мы садимся за стол. Оказывается, хаотичные обеды и ужины способны свести на нет все усилия. Диетолог Дарья Русакова в беседе с « Вечерней Москвой » подтвердила: когда человек ест вразнобой, организм перестает понимать, что происходит.

По ее словам, сбиваются биоритмы, нарушается метаболизм, и контролировать качество пищи становится практически невозможно. Вместо сбалансированного рациона мы получаем хаос из «пустых» калорий, которые ни энергии толком не дают, ни сытости. Регулярность же, наоборот, приучает тело расходовать калории постепенно и эффективно.

Медик добавила, что тем не менее время приема пищи — лишь верхушка айсберга. Эксперты выделяют целый список неочевидных ошибок, которые мешают худеть даже тем, кто, кажется, делает все правильно. Например, многие попадают в ловушку «полезных» продуктов. ПП-батончики, снеки без глютена или сахара могут оказаться в два раза калорийнее обычного печенья, а фрукты при бесконтрольном поедании способны нарушить углеводный баланс не хуже торта. Отдельная история — орехи: горстка миндаля, конечно, полезный перекус, но по калориям она легко тянет на полноценный обед. Добавьте сюда сладкие кофейные напитки с сиропами, которые мы часто забываем «посчитать», и станет понятно, почему дефицита калорий не возникает.

По ее мнению, даже если питание идеально выверено, но калории не тратятся, процесс похудения застрянет на мертвой точке. Как резюмирует Русакова, формула проста: чтобы вес уходил, траты энергии должны превышать поступление. А значит, ключ к успеху не в жестких диетах, а в осознанном подходе — честном подсчете порций, внимании к перекусам и регулярной физической активности. Только комплексная работа, а не марафон на неделе, дает тот самый долгожданный и устойчивый результат.

