Врач объяснила, когда пицца может быть опасна для здоровья

Ко Дню пиццы, который мир отмечает 9 февраля, диетологи решили внести ясность в вечный спор о пользе и вреде этого всенародно любимого блюда. По мнению врача-диетолога Дарьи Русаковой, вопрос не в самой пицце, а в том, из чего и для кого она приготовлена. Одно и то же блюдо может быть как относительно безобидным перекусом, так и серьезной угрозой для здоровья — все упирается в состав, размер порции и состояние организма того, кто ее ест. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, ключевая опасность классической пиццы кроется в ее калорийности и балансе ингредиентов. Одна порция способна «подарить» больше половины суточной нормы калорий, что при регулярном употреблении ведет к набору веса. Кроме того, обилие соленых сыров, колбас и соусов создает избыток соли, чреватый отеками, повышением давления и нагрузкой на почки. Насыщенные жиры из тех же сыров и переработанного мяса могут влиять на уровень холестерина, увеличивая риски для сердца и сосудов. Отдельно стоит опасаться готовой продукции длительного хранения, где к этим рискам добавляются консерванты и улучшители вкуса.

Диетолог подчеркнула, что тем не менее это не значит, что от пиццы нужно отказываться совсем. При грамотном подходе она может стать даже относительно сбалансированным блюдом. Диетолог советует делать выбор в пользу тонкого теста, легких соусов и полезных начинок — овощей, морепродуктов, курицы или индейки. Качественный сыр в разумном количестве станет источником кальция и белка. А если готовить самостоятельно, можно поэкспериментировать с цельнозерновой мукой, что добавит в рацион пищевых волокон.

По ее мнению, пицца перестает быть однозначным «вредным» продуктом, превращаясь в вопрос осознанного выбора. Для людей с заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы или почек от традиционных вариантов действительно лучше воздержаться. Для всех остальных главные правила — умеренность, внимание к составу и предпочтение более легких версий. Так что в праздник можно позволить себе кусочек, но возможно, стоит выбрать не сырную с колбасой, а овощную с тунцом — и вкусно, и с меньшими последствиями для организма.

