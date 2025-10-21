Остеопороз — хроническое заболевание, при котором кости теряют плотность и становятся хрупкими. Полностью излечить его невозможно, однако замедлить прогрессирование и предотвратить опасные последствия вполне реально. Об этом рассказала врач-ревматолог научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Ирина Самкова, пишет « Газета.ru ».

По словам специалиста, основной инструмент профилактики — регулярная физическая активность. Особенно важно наращивать мышечную массу: сильные мышцы помогают удерживать тело при падении и тем самым защищают ослабленные кости. Кроме того, систематические тренировки повышают гибкость и координацию, что заметно снижает риск случайных травм.

Главная опасность остеопороза — переломы. Наиболее тяжелые последствия — компрессионный перелом позвонков и перелом шейки бедра. При этом заболевание долго протекает незаметно: единичный компрессионный перелом может не вызывать боли, а выраженный болевой синдром появляется лишь при множественных повреждениях. Так, переломы позвонков выявляются у 16% пациентов с остеопорозом.

Таким образом, цель профилактики — не допустить падений и переломов. Для этого, помимо физических упражнений, важно следить за общим состоянием организма, своевременно проходить обследования и придерживаться рекомендаций врача.

