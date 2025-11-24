«Недосып равен шести кружкам пива»: психолог сравнила недостаток сна с алкогольным опьянением

Сон продолжительностью менее четырех часов с употреблением шести кружек пива по степени воздействия на когнитивные функции. Такое сравнение в интервью изданию La Nacion привела психолог Нурия Рур.

Она объяснила, что недостаток сна оказывает разрушительное влияние на головной мозг, существенно нарушая познавательные способности и замедляя скорость реакции.

Дефицит ночного отдыха создает значительные трудности в процессе принятия решений и многократно увеличивает вероятность возникновения несчастных случаев в быту и профессиональной деятельности.

По словам Рур, нарушения концентрации внимания и ухудшение памяти становятся закономерными следствиями систематического недосыпа.

Специалист обращает внимание на прямую связь между недостатком сна и развитием серьезных заболеваний. Она отметила, что регулярный недосып повышает риск возникновения гипертонической болезни, сахарного диабета, патологического ожирения и различных сердечно-сосудистых патологий.

Кроме того, дефицит сна отрицательно сказывается на функционировании иммунной системы, делая организм более уязвимым перед инфекционными заболеваниями.

Ранее ученые выявили прямую связь между дефицитом сна и восприимчивостью к ОРВИ.