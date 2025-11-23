Ученые выявили прямую связь между дефицитом сна и восприимчивостью к ОРВИ

Масштабное исследование, проведенное специалистами из Университета Калифорнии, выявило прямую связь между продолжительностью сна и восприимчивостью к простудным заболеваниям. Согласно данным, опубликованным в авторитетном журнале Brain, Behavior and Immunity (BBI), сокращение ночного отдыха всего до шести часов увеличивает риск заражения ОРВИ более чем в четыре раза.

В ходе двухмесячного эксперимента ученые наблюдали за 164 добровольцами, которые регулярно проходили медицинские обследования и детально документировали параметры своего образа жизни. Исследователи фиксировали уровень стресса, вредные привычки и, что наиболее важно, ключевые характеристики сна — его продолжительность, стабильность и субъективное качество.

Статистический анализ однозначно показал, что главным фактором, определяющим риск заболевания, является именно продолжительность сна. У участников, которые спали в среднем шесть часов в сутки, вероятность подхватить простуду была в 4,2 раза выше по сравнению с теми, кто уделял ночному отдыху не менее семи часов. При дальнейшем сокращении сна до пяти часов риск возрастал до 4,5 раза. Примечательно, что такие факторы, как возраст, доход и вредные привычки, практически не влияли на эти показатели.

Дополнительные эксперименты на мышах с искусственно нарушенными суточными ритмами подтвердили: для крепкого иммунитета важна не только длительность сна, но и его качество и стабильность. У грызунов со сбитым графиком, даже при нормальной общей продолжительности отдыха, иммунная защита ослабевала, делая их более уязвимыми для болезней.

