Нехватка магния: почему она встречается чаще, чем кажется

Дефицит магния остается распространенной проблемой, несмотря на наличие этого минерала в повседневных продуктах питания. Особенно часто его нехватка выявляется в зимний период, а также у людей с несбалансированным рационом и хроническими заболеваниями. Об этом сообщил заведующий кафедрой терапии Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков в комментарии « Газете.Ru ».

По словам специалиста, магний играет ключевую роль в работе организма, участвуя более чем в 300 биохимических процессах. Он необходим для нормального функционирования нервной и мышечной систем, поддержания сердечного ритма, энергетического обмена, а также синтеза белков и генетического материала.

Повышенная потребность в магнии наблюдается у людей, испытывающих хронический стресс и высокие умственные нагрузки, у тех, кто активно занимается спортом или физическим трудом, а также у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным артериальным давлением. Кроме того, минерал важен для женщин в период гормональных изменений и для людей с нарушениями обмена веществ, включая диабет и ожирение.

Поддержание нормального уровня магния способствует улучшению сна, снижению тревожности, профилактике мышечных судорог и стабилизации давления. Также элемент участвует в усвоении кальция и витамина D, влияя на состояние костной ткани.

При этом врач отметил, что магний безопасен при поступлении с пищей, однако бесконтрольный прием добавок может вызвать побочные эффекты — от расстройств пищеварения до нарушений сердечного ритма. Особую осторожность следует соблюдать людям с почечной недостаточностью.

Средняя суточная потребность для взрослых составляет около 300–400 мг, однако точная дозировка зависит от индивидуальных факторов и должна подбираться специалистом. Эксперты подчеркивают, что добавки не заменяют полноценное питание, а основными источниками магния остаются орехи, бобовые, цельнозерновые продукты, зеленые овощи и темный шоколад.

