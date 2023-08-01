Нейрофизиолог Нурисламов назвал необходимые анализы при головной боли

Уменьшение концентрации внимания, пробелы в памяти и потеря интереса к жизни могут являться первыми симптомами нарушений работы мозга. Врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов рассказал, как начать обследование и какие анализы необходимо сдать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, следует изучить общий анализ крови, который покажет уровень гемоглобина и эритроцитов. Также важно следить за состоянием сердца.

Медик отметил, что плохим симптомом является отечность ног.

По его мнению, немалую роль в нарушении полноценного функционирования мозга играет неполноценное питание и недостаточный объем отдыха. Поэтому в данном случае следует употреблять пищу, богатую витаминами.