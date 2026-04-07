Нейрогастроэнтеролог объяснил, чем опасна привычка питаться замороженной пиццей

Замороженные полуфабрикаты не стоит демонизировать — сами по себе они не несут вреда. Однако если регулярно употреблять только разогретые готовые блюда, это может навредить организму, сообщил в интервью изданию «Газета.Ru» нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

Также врач рассказал о допустимой частоте включения такой еды в рацион.

Процесс заморозки не превращает еду во вредную автоматически, подчеркнул эксперт, потери витаминов при этом минимальны. Тем не менее диетологические сообщества по-прежнему советуют отдавать предпочтение свежей пище для сбалансированного рациона.

Как пояснил Симаков, проблема кроется не в самом методе хранения, а в устойчивой привычке питаться уже готовыми изделиями — будь то замороженная пицца, лазанья или бургеры. Подобная продукция содержит избыток соли, много насыщенных жиров и калорий, но при этом почти лишена пищевых волокон. Когда такие блюда становятся основой ежедневного меню, человек недополучает свежие продукты и клетчатку, что отрицательно сказывается на чувстве сытости и работе кишечника. К тому же яркая, удобная готовая еда провоцирует переедание, а со временем переизбыток соли и жиров наносит удар по сердечно-сосудистой системе. Гораздо более удачной базой для повседневного питания эксперты считают свежие модели, например средиземноморскую или скандинавскую диеты.

