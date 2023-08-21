«Нельзя накладывать жгуты»: что делать, если человека укусила змея

Годовалую девочку экстренно госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье. Ребенку резко стало плохо, а дыхание затруднилось. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи, сообщает Mash.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как обезопасить себя от змей.

«Чтобы избежать укуса, желательно находиться дальше от высокой растительности и кустов. Ходите по специально выделенным тропинкам в лесной местности, надевайте закрытую обувь и брюки из плотной ткани. Передвигаться по местности, где могут быть змеи, лучше группами», — рассказала Беляева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист также объяснила, что делать, если змея уже укусила вас.

«Необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Нельзя накладывать жгуты или пытаться высосать яд. Нужно убедиться, что в пострадавшей конечности не нарушено кровообращение, и она не сжата одеждой или обувью», — предупредила собеседница издания.

Медик добавила, что рану нужно обвязать чистой повязкой или одеждой. Кроме того, она порекомендовала обеспечить пострадавшему покой и расположить его так, чтобы место укуса находилось ниже сердца.

«Особенно важно при оказании помощи убедиться в ее безопасности — разместить пострадавшего на открытом месте, исключая возможность повторного нападения змеи. После этого ожидайте приезда специалистов», — заключила Беляева.

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