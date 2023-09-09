Немецкие врачи определили основной витамин в борьбе с раком

Согласно результатам исследований ученых из Немецкого центра исследований рака, витамин D является главным игроком в борьбе с онкологией. Об этом сообщает Pravda.ru .

Отмечается, что дефицит витамина D связан с повышенным риском смерти, прежде всего от злокачественных опухолей.

Добавляется, что этот витамин может активировать противовоспалительные и антиоксидантные механизмы, содействовать восстановлению поврежденной ДНК и предотвращать мутации, которые способствуют росту опухолей.

Уточняется, что исследователи призывают к дальнейшим исследованиям для полного понимания потенциала витамина D в борьбе с раком.